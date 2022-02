Depois das cenas lamentáveis no Clássico do Dragão, mais um episódio de violência ocorreu no futebol português.

No sábado, o jogo de juniores entre o Torres Novas e o Marinhais, do Campeonato Distrital da Segunda Divisão da AF de Santarém terminou com cenas de pancadaria entre jogadores e elementos das duas equipas.

O encontro, em Torres Novas, foi marcado pela reviravolta do Marinhais no último quarto de hora de jogo, que recuperou de uma desvantagem de 2-1 para 3-2, resultado com que a partida terminou. Durante o encontro registaram-se ainda quatro expulsões por acumulação de amarelos durante os 90 minutos e dois vermelhos diretos já após o apito final.

Veja o momento: