Toti Gomes, defesa do Wolverhampton, é a grande novidade e estreia absoluta na convocatória de Roberto Martínez para os jogos de Portugal ante Bósnia e Islândia, em junho, no apuramento para o Euro 2024.

O central da equipa inglesa, de 24 anos, ex-Estoril, tem sido opção cada vez mais regular em 2022/23 pela equipa principal do Wolverhampton. Leva 20 jogos (17 na Premier League, dois na Taça de Inglaterra e um na Taça da Liga) e um golo. Dessas duas dezenas de jogos, 13 foram a titular. Também soma um jogo pelos sub-21.

Recentemente, a 6 de maio, Toti Gomes estreou-se a marcar na Premier League, ao dar a vitória à equipa comandada por Julen Lopetegui sobre o Aston Villa, na 35.ª jornada.

A surpresa na lista de Martínez aumenta, tendo em conta o passado invulgar do luso-guineense nas seleções de Portugal: é quase nulo. Jogou apenas uma vez e pelos sub-20, na vitória por 3-0 sobre Cabo Verde, no Estádio Municipal José Santos Pinto, na Covilhã, a 30 de janeiro de 2019. Entrou aos 68 minutos­­, na altura para a saída de Francisco Moura. Estava no Estoril, nessa altura.

Toti está ligado ao Wolverhampton desde 2020/21, época na qual foi imediatamente cedido ao Grasshoppers, da Suíça, clube no qual conquistou a II Liga e a subida, nessa temporada. Permaneceu nos helvéticos até meados da época 2021/22, mas foi depois recrutado antecipadamente pelos Wolves, numa altura em que a equipa estava muito desfalcada. Na primeira meia temporada em Inglaterra, fez oito jogos: cinco pela equipa principal (com Bruno Lage) e três nos sub-23.

O destaque esta época no Wolverhampton até esta chamada à seleção surge, na atualidade, como o culminar de um percurso invulgar.

Como o Maisfutebol contou em janeiro de 2022, quando Toti tinha sido chamado de volta ao Wolverhampton, o luso-guineense até começou por jogar râguebi e só aos 15 anos entrou para um clube de futebol.

A aventura iniciou-se nos juvenis do Fontainhas, onde jogava bem mais adiantado, a médio ofensivo. Depois de duas épocas, chegou aos juniores do Dramático de Cascais, pela mão de Vasco Botelho da Costa, técnico que, em 2022/23, foi campeão da Liga 3 pela União de Leiria. Em 2017/18, ao fim de um ano no Dramático, Toti chegou ao Estoril. Ali reencontraria Vasco nos sub-23, em 2019/20, na Liga Revelação.

Na sua evolução, Toti passou por lateral-esquerdo e estabeleceu-se como central. Pelo meio, em 2018/19, na fase final da época, estreou-se na equipa principal do Estoril, com Bruno Baltazar: alinhou nos três últimos encontros dessa época. Seguir-se-ia mais um ano no Estoril até ser contratado pelo Wolverhampton, onde a crescente utilização e destaque levam-no agora a ser a próxima estreia na seleção A já em junho. Em 2022, Toti renovou contrato com o Wolverhampton até 2027 e a aposta tem-se revelado justificada.