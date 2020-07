Toto Salvio já reagiu ao anunciado regresso de Jorge Jesus ao Benfica. O argentino aproveitou um tweet do Benfica a dar as boas vindas ao treinador para aplaudir a notícia, através de vários emojis.

Um sinal de que Salvio vê com bons olhos o regresso de Jorge Jesus ao clube encarnado, ele que jogou quatro temporadas no Benfica com o treinador, tendo sido trazido duas vezes para a Luz pelo técnico.