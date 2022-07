Richarlison vai trocar o Everton pelo Tottenham, confirmaram os dois clubes na manhã desta sexta-feira.

Em comunicado, os spurs informam que o internacional brasileiro rubricou um contrato válido por cinco épocas, até 2027. Também numa nota publicada, os toffees confirmam a saída do avançado, sem, no entanto, revelarem os detalhes do acordo.

Depois de se ter destacado ao serviço do Fluminense, Richarlison rumou à Europa em 2017, para representar o Watford. Um ano depois, foi para o Everton, onde 53 golos e 13 assistências lhe valeram agora a mudança para o Norte de Londres.

Segundo a imprensa, o Tottenham paga de base pelo jogador de 25 uma verba a rondar os 58 milhões de euros.