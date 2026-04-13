Cristián Romero lida com uma lesão no joelho direito e só deverá regressar à competição na antecâmara do Mundial 2026. Durante a visita ao Sunderland, que culminou em nova derrota do Tottenham (1-0), o defesa argentino foi empurrado por um adversário e chocou com o guarda-redes Antonín Kinksý. Como tal, Romero saiu de cena lesionado e em lágrimas.

De acordo com a imprensa internacional, os primeiros exames revelaram uma lesão nos ligamentos do joelho direito, pelo que a recuperação deverá demorar entre seis a oito semanas. Ou seja, o defesa vai falhar os últimos seis jogos do Tottenham, que continua em zona de despromoção na Premier League.

Ainda que vá realizar novos exames, Cristián Romero, de 27 anos, não arrisca perder o Mundial deste verão. O central disputou a Copa América 2021 e 2024, além do Mundial 2022, sendo titular indiscutível a par de Otamendi.