VÍDEO: Kane e juventude do Bayern tornam estreia de Palhinha em pesadelo
Tottenham humilhado no último teste para a Supertaça Europeia
A estreia de João Palhinha pelo Tottenham esteve longe da idealizada, no regresso a Munique. Emprestado pelo Bayern, o médio foi titular na derrota pesada ante os bávaros (4-0). Na tarde desta quinta-feira, Pedro Porro também começou de início nos londrinos, enquanto Raphaël Guerreiro e David Daiber foram suplentes utilizados no Bayern.
O marcador foi inaugurado por Harry Kane – ex-Spurs – aos 12 minutos, assistido pelo inevitável Michael Olise. Pouco depois, aos 15 minutos, o avançado inglês desperdiçou um penálti.
Entre trocas, o marcador voltou a mudar aos 61 minutos, quando Laimer serviu Coman para o 2-0. Na mó de cima, o português Daiber – médio de 17 anos – evidenciou-se com a assistência para o médio Lennart Karl, de 17 anos.
Por fim, Wisdom Mike – extremo alemão de 16 anos – encheu o pé na área, descaído para a esquerda, e consumou a goleada.
A pré-época do Bayern Munique vai contar com mais um particular, na tarde de terça-feira, ante o Grasshoppers. Por sua vez, o Tottenham encerra a fase de preparação com uma goleada, antes da Supertaça Europeia, ante o PSG – na noite de quarta-feira (20h), na casa da Udinese.