Carlos Vinícius esteve em destaque na vitória do Tottenham frente ao Ludogorets, ao fazer dois golos e uma assistência, e no final mereceu os elogios de José Mourinho.

Ainda assim o treinador dos spurs deixou um reparo ao avançado emprestado pelo Benfica.

«Sim, jogo foi importante para o Vinícius. O segundo golo foi só encostar, mas é preciso estar lá. O primeiro é um golo à avançado, manteve a frieza na cara do avançado. Uma boa assistência para o Lucas. Quero-o com mais ambição, quando se marca dois golos na primeira parte tem de se ser mais ambicioso para conseguir o hat-trick e levar a bola para casa. Mas está a adaptar-se e claro que estou feliz», afirmou Mourinho, aos meios de comunicação do clube londrino.

Recorde-se que o Tottenham goleou esta quinta-feira o Ludogorets, por 4-0, em jogo da Liga Europa.