Não correu bem a Carlos Vinicíus a aposta feita com Eric Dier no teqball. Não sabemos o resultado do marcador, mas o ex-jogador do Sporting fez questão de partilhar um vídeo em que o brasileiro cedido pelo Benfica ao Tottenham paga a aposta.

Carlos Vinicíus teve de rastejar debaixo da mesa e, não contente com isso, Dier ainda lhe dizia: «O meu amigo Jan [Vertonghen] disse que tu eras bom a jogar isto, que jogavas todos os dias no Benfica.»

Vinicíus até partilhou o vídeo de Dier, mas deixou uma promessa: «Vai ter volta». Veja as imagens no vídeo associado.