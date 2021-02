O Tottenham de José Mourinho perdeu esta quinta-feira com o Chelsea e já vai em três derrotas consecutivas. No final do encontro, o técnico português falou aos jornalistas.

«Perdemos por 1-0 com um penálti. Tirando isso, quantas oportunidades tiveram eles? Uma ou duas. Nós tivemos uma grande oportunidade por Vinícius… mas o que fez a diferença foi o penálti», apontou Mourinho.

«Num jogo difícil contra o Chelsea, quando uma equipa concede um penálti deixa-se afetar por isso. No final da primeira parte vi uma equipa em dificuldades, na segunda foi o contrário», disse o técnico, apontando:

«Até ao intervalo vi uma equipa em dificuldades. Na segunda parte vi o contrário. Somos uma equipa neste momento sem jogadores muito importantes. O Reguilón é muito importante para nós. O Harry Kane é o Harry Kane. O Gio Lo Celso é muito importante para nós. Um bom Dele Alli é importante para nós.»

«Sentimos a falta de vários jogadores importantes, mas o espírito na segunda parte foi algo intocável. A equipa tentou de tudo», garantiu o técnico português.

«Não gostamos de perder, precisamos de voltar às vitórias, mas a forma como acabámos o jogo dá-me bons sinais», disse Mourinho, acrescentando que está «otimista».