Delle Alli não tem sido opção de José Mourinho, mas esta quinta-feira foi titular no jogo frente ao Fulham.

Na flash interview, Mourinho foi questionado sobre a inclusão do internacional inglês no onze e afirmou. «Ele merece. Não foi um presente, mas sim uma consequência do trabalho que ele tem feito desde que voltou para a equipa, a trabalhar a 100% e a ficar completamente em forma e pronto para jogar», afirmou o técnico português.

«Ele tem dado coisas importantes. Ele tem estado muito bem na Liga Europa, esteve muito bem em cada minuto em que jogou vindo do banco. Contra o West Ham, contra o Burnley... Ele tem merecido», frisou Mourinho sobre o jogador que acabou por estar envolvido no golo.

O Tottenham venceu por 1-0, mas o técnico afirma que nem quer ver a classificação da Premier League, numa altura em que luta para chegar a lugares europeus.

«Não quero olhar à classificação. Quero apenas ganhar jogos e, especialmente para nós, que estamos em duas provas, o próximo jogo é na Premier League, mas depois é logo para a Liga Europa. Não quero olhar demasiado para a classificação, não quero ver nada de bom ou mau nisso. Só quero tentar ganhar jogos e foi isso que fizemos hoje. Vem aí mais um jogo no domingo e vamos lá para tentar ganhar novamente.»