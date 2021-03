Escândalo, com letras gordas, no Estádio Maksimir, com o Dínamo Zagreb a dar a volta à eliminatória diante do Tottenham com um sensacional hat-trick de Mislav Orsic. José Mourinho bem tinha dito, no lançamento do jogo, que a eliminatória estava em aberto e o campeão croata fez questão de dar razão ao treinador português respondendo aos dois golos de Harry Kane, em Londres, com três de Orsic, a grande figura deste jogo.

Um resultado totalmente inesperado que castiga um Tottenham que passou grande parte do jogo a dormir diante de um Dínamo que nunca deixou de acreditar. Uma reviravolta materializada com três grandes golos de Orsic, o terceiro já no prolongamento, que deixa Mourinho numa posição muito desconfortável, uma vez que a eliminação dos Spurs fecha também as portas para um regresso à Europa na próxima época.

José Mourinho não estava nada convencido com a vantagem que o Tottenham trazia de Londres e apostou no onze de gala, apenas com duas alterações em relação ao primeiro jogo, com Lucas Moura a tomar o lugar do lesionado Son e Winks a substituir Ndolbèlé no meio-campo. O treinador dos Spurs, no lançamento do jogo, considerou que a eliminatória estava ainda aberta e a verdade é que o Tottenham, num modesto oitavo lugar na Liga Premier, apostava quase tudo nesta competição, não só porque podia lutar por um título, mas, talvez mais importante, esta seria a última porta para a entrada na Champions na próxima época.

O Dínamo Zagreb também fez apenas uma alteração em relação ao primeiro jogo, apesar da tumultuosa semana que viveu, com o treinador principal, Zoran Mamic, a ser afastado da equipa e detido depois de ter sido acusado num caso de corrupção. A equipa croata, com o ex-sportinguista Ristovski novamente a titular, estava obriga a marcar um golo para entrar na discussão da eliminatória, mas para isso precisava de ter bola.

A estratégia do Tottenham passava precisamente por aí, gerir a vantagem com bola. Sem pressa, com tranquilidade, os Spurs, a jogarem de amarelo, trocavam a bola a toda a largura do terreno, à espera de uma precipitação ou de um erro do adversário. O Dínamo, por seu lado, passou boa parte da primeira parte a correr atrás da bola e nas poucas ocasiões em que a tinha na sua posse, apostava tudo num jogo direto, quase sempre pela direita, com Ristovski muito ativo sobre o flanco.

A verdade é que o Tottenham tinha controlo absoluto do jogo, ao ponto de José Mourinho ter optado por sentar-se no banco. Um jogo sem emoção, sem pontapés de canto, sem verdadeiras oportunidades de golo. Até ao intervalo, o Dínamo conseguiu apenas um pontapé de Majer à entrada da área, ao lado. O Tottenham não fez muito mais, é verdade, mas tinha o resultado a seu favor.

Orsic: um nome que Mourinho não vai esquecer

A segunda parte começou cm um Dínamo mais expedito, procurando impor maior velocidade no jogo, mas com um Tottenham a manter o controlo. Mourinho procurou trazer algum ânimo lançando Gareth Bale para o lugar do «amarelado» Lamela, mas logo a seguir o Dínamo chegou à vantagem. Uma vantagem inesperada alcançada num espetacular pontapé de Orsic, da esquerda, com a bola a entrar junto ao angulo no lado contrário. Um golo que abria a eliminatória e mudava tudo em campo.

O Dínamo Zagreb ficava apenas um golo de empatar a eliminatória, ganhava confiança e obrigava Mourinho a levantar-se do banco para reunir as tropas. Os croatas, por seu lado, ganhavam um novo estímulo e carregavam sobre a área de Lloris, enquanto o Tottenham continuava a dormir, ainda em vantagem, é certo, mas sob o risco de a perder a qualquer instante. E foi o que aconteceu mesmo, aos 82 minutos, com novo golo de Orsic, desta vez a passe de Ademi. Um segundo golo com a defesa dos Spurs muito permissiva.

De repente, estava tudo em aberto. Mourinho lançou de imediato Carlos Vinicius para o lugar de Lucas Moura e o Tottenham ainda acelerou o jogo, procurando evitar o prolongamento, mas o jogo teve mesmo mais meia-hora. Os Spurs procuraram assumir as rédeas do jogo e agora eram os croatas que esperavam por um erro do adversário para chegar ao terceiro da noite.

O jogo seguiu tenso, o Tottenham esteve perto de marcar na primeira parte, por Harry Kane, mas foi novamente Orsic, definitivamente a figura deste jogo, a voltar a marcar, logo no primeiro lance da segunda parte do prolongamento. Um lance individual do avançado croata que arrancou do meio-campo e levou tudo à frente antes de disparar à entrada da área. Lloris ainda tocou com a ponta dos dedos, mas não conseguiu evitar o hat-trick do sensacional Orsic.

O Tottenham ainda arriscou tudo na frente, Harry Kane voltou a estar perto do golo, mas Livakovic respondeu com uma defesa espetacular e os croatas voltaram a festejar como se fosse um novo golo. Mourinho desesperava junto ao banco, pedia «bola na área», com os minutos a correrem para o final, enquanto os croatas já faziam a festa mesmo ali ao lado.

Um desaire que deixa Mourinho numa posição muito complicada no Tottenham, afastado da Europa e num modesto oitavo lugar na Premier League.