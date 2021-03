Gareth Bale começa a dar nas vistas no Tottenham e parece estar a voltar a estar em forma e no último jogo, frente ao Burnley, marcou dois golos. Na conferência de Imprensa de antevisão do jogo frente ao Fulham, José Mourinho foi questionado sobre a demora do galês em chegar a este nível e afirmou.

«Porquê? Durante os dois últimos anos, teve o que teve no Real Madrid... Perguntem-lhes a eles. Talvez se eles responderem possam entender melhor porque é que ele demorou um tempo.»

«Talvez ser paciente tenha sido a principal razão para que Gareth Bale tenha alcançado o nível que mostrou nas duas últimas semanas», frisou o técnico português

Mourinho afirmou depois: «É uma coisa pessoal. Quando um jogador tem lesões, ficam sempre cicatrizes e ,muitas vezes, as cicatrizes não são apenas as cicatrizes físicas, são as cicatrizes emocionais. Um jogador que sofre lesões até ficar livre e emocionalmente curado leva algum tempo.»

«Basta ter paciência e no caso dele não fizemos nada. Cuidamos dele o melhor que pudemos e faremos até o último dia», frisou Mourinho, que disse que o jogador galês deverá ser opção para o jogo com o Fulham.

«Ele é muito experiente, por isso a sua opinião é muito importante. Tem tido uma boa reação, boas sessões de recuperação. Ele estará envolvido. A começar no banco ou em campo, ele estará lá.»