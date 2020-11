Gareth Bale foi este domingo decisivo no jogo do Tottenham contra o Brighton e José Mourinho não poupa elogios ao jogador galês, embora admita que ainda não está a 100 por cento.

«O Bale está a melhorar. Ele sabe que ainda capacidade nas pernas para 90 minutos de um jogo da Premier League, mas estamos a usar a Liga Europa para complementar o processo de treino, e alguns jogos da Premier League. E o processo normal é ele melhorar e melhorar e melhorar. É isso», disse o técnico português.

Bale entrou no jogo aos 64 minutos e marcou aos 73 o 2-1 para o Tottenham, que se manteve até ao fim do encontro. «Ele hoje mostrou muita personalidade, teve um grande impacto, marcou um golo muito importante para nós e depois juntou-se ao Harry [Kane] nos últimos 15 minutos de jogo, de forma muito inteligente, a levar a bola onde eles não podiam atacar-nos», apontou Mourinho.

«Claro que estou muito satisfeito com ele e especialmente por ele porque ele merece isso. Quando tiver cinco minutos, vou à internet espreitar o site do Real Madrid, para ver o que eles dizem», disse o técnico, numa referência ao período complicado que o galês viveu nos últimos tempos do clube merengue, de onde viria então a sair para o Tottenham por empréstimo.

«Ele sabe que gostamos dele e nós sabemos que ele gosta de nós, da equipa e do clube. É um encaixe perfeito. Ele é muito calmo, muito inteligente e sente-se bem. Ele sentia-se mal antes porque o processo de treino era duro e o corpo dele estava a sofrer um pouco, mas nós demos-lhe aquilo de que ele precisava. Rodo este cuidado. Não apenas eu, mas toda a equipa técnica, os médicos, os outros jogadores», frisou Mourinho.