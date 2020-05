Gedson Fernandes chegou ao Tottenham de José Mourinho em janeiro, num empréstimo do Benfica válido por uma época e meia. O internacional português tem-se adaptado progressivamente ao futebol inglês mas admite que os primeiros tempos na Premier League não foram fáceis.



«É completamente diferente em relação ao que se vê na TV. Quando joguei os primeiros minutos, tudo parecia acontecer muito lentamente mas ao mesmo tempo tudo estava a ser muito rápido no relvado. Mentalmente, quando jogas os primeiros minutos de um jogo, sentes-te cansado. Depois disso, sentes-te bem, confortável. Nos primeiros minutos, é algo de loucos, sim», começou por dizer.



Em declarações ao site oficial do Tottenham, Gedson deu continuidade ao seu raciocínio: «Estás alerta, queres ver o que está a acontecer mas não tens tempo para esperar e olhar em volta para ver onde está o teu homem. Tens de estar focado.»



«Vens de um país diferente, de uma liga diferente e pensas que vai ser basicamente a mesma coisa. Mas não, nada é igual. Os adversários querem mais que tu e portanto tu tens de querer ainda mais que eles. Tens de lutar mais que eles. Os jogadores dão as suas vidas pelo jogo, pelo momento e desfrutam disso», salientou o jogador de 21 anos.



Após nove jogos pelo Tottenham até à paragem na competição, Gedson está rendido ao campeonato inglês. «A Premier League é mais competitiva, a competição é melhor e o futebol é de qualidade. Penso que os adeptos apreciam muito este futebol», concluiu.