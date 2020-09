José Mourinho comemorou da melhor forma os 20 anos como treinador principal, já que o Tottenham venceu em casa do Southampton por 5-2, com póquer de Son e póquer de assistências de Harry Kane, que ainda marcou.

Veja todos os vídeos dos golos e a marcha do marcador.

Kane até tinha começado por marcar, mas os dois golos foram anulados por fora de jogo de Son e Lucas Moura, respetivamente. Aliás, o marcador demorou a mexer já que além dos tentos do Tottenham, também Danny Ings viu um golo anulado, mas por ter jogado a bola com a mão.

Ings acabaria por marcar o primeiro golo válido, aos 32 minutos, colocando o Southampton em vantagem.

Mas depois começou a máquina trituradora dos Spurs com Kane a assistir e Son a marcar. O sul coreano empatou em cima do intervalo e marcou aos 47, 64 e 73 minutos. Sempre a passe de Harry Kane que viria depois a marcar o seu próprio golo aos 81 minutos.

Em cima do final do jogo, Danny Ings ainda reduziu de grande penalidade.

O Tottenham somou assim os seus três primeiros pontos na Premier League esta temporada, depois de ter perdido na jornada inaugural com o Everton. O Southampton continua sem pontuar.