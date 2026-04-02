Depois de deixar o Marselha, De Zerbi – italiano de 46 anos – assumiu o “espinhoso” projeto do Tottenham. Nas redes sociais, os adeptos visaram o novo treinador face aos comentários sobre Mason Greenwood, avançado inglês do Marselha que, em 2022, esteve implicado num caso de violência doméstica e tentativa de violação.

«É um bom rapaz, pagou caro pelo que aconteceu e provavelmente encontrou em Marselha o ambiente certo, que lhe deu afeto e lhe estendeu a mão. A pessoa que conheci é muito diferente daquela que descrevem em Inglaterra», disse De Zerbi em 2025.

Ora, para afastar qualquer polémica, o italiano foi questionado sobre o tópico pela própria comunicação do Tottenham. E a resposta surgiu em italiano.

«Quero ser claro e, por isso, vou responder em italiano. Nunca foi minha intenção diminuir ou desvalorizar o combate à violência contra as mulheres, ou contra qualquer pessoa. Sempre me afirmei a favor dos mais frágeis, sempre batalhei por quem vive em situações de risco. Peço desculpa se ofendi a sensibilidade de alguém.»

«Tenho uma filha e sou sensível a este assunto. Com o tempo, os adeptos vão conhecer-me. Naquele momento não me quis posicionar sobre o caso em particular», argumentou.