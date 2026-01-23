«O poder e o lado positivo das redes sociais», foi assim que começou a reagir James Maddison a uma comovente mensagem que chegou de uma família de adeptos do Tottenham.

Harley sofre de uma doença pulmonar, que provavelmente vai impedi-lo de ultrapassar os 16 anos. Para conseguir salvá-lo, a família precisa de angariar uma enorme quantidade de dinheiro para realizar a cirurgia.

Mas a historia não é sobre isso. É, sim, sobre a grande paixão do jovem inglês: o Tottenham. «Ele nunca perde um jogo!», escreveu o pai na mensagem no X, em que procurava, apenas, marcar um encontro improvável com o ídolo do filho: James Maddison.

Eis que a mensagem chegou ao número 10 dos Spurs, que não ignorou. Maddison, que ainda se encontra lesionado, conversou com o Tottenham, que autorizou que Harley e a família estivessem presentes no jogo de dia 10 de fevereiro, frente ao Newcastle, num camarote.

E mais. O médio de 29 anos garantiu que passará nesse mesmo camarote ao intervalo para «beber um chá» com o jovem adepto.

As redes sociais, como o futebol, têm muitas coisas negativas. Mas, por vezes, também trazem-nos estas histórias emocionantes.