INCRÍVEL: Maddison vai cumprir o sonho de jovem com doença pulmonar
Jogador do Tottenham convidou Harley e a família para assistir ao jogo com o Newcastle
Jogador do Tottenham convidou Harley e a família para assistir ao jogo com o Newcastle
«O poder e o lado positivo das redes sociais», foi assim que começou a reagir James Maddison a uma comovente mensagem que chegou de uma família de adeptos do Tottenham.
Harley sofre de uma doença pulmonar, que provavelmente vai impedi-lo de ultrapassar os 16 anos. Para conseguir salvá-lo, a família precisa de angariar uma enorme quantidade de dinheiro para realizar a cirurgia.
Mas a historia não é sobre isso. É, sim, sobre a grande paixão do jovem inglês: o Tottenham. «Ele nunca perde um jogo!», escreveu o pai na mensagem no X, em que procurava, apenas, marcar um encontro improvável com o ídolo do filho: James Maddison.
Eis que a mensagem chegou ao número 10 dos Spurs, que não ignorou. Maddison, que ainda se encontra lesionado, conversou com o Tottenham, que autorizou que Harley e a família estivessem presentes no jogo de dia 10 de fevereiro, frente ao Newcastle, num camarote.
E mais. O médio de 29 anos garantiu que passará nesse mesmo camarote ao intervalo para «beber um chá» com o jovem adepto.
As redes sociais, como o futebol, têm muitas coisas negativas. Mas, por vezes, também trazem-nos estas histórias emocionantes.
The power and positive side of social media🙏 Hi Kelly. I have spoken with the club and we would absolutely love to invite Harley and his immediate family to the Newcastle game to watch in a lovely box where I will come and say hello and spend half time in there so we can have… https://t.co/tSgyAzrJ3V— James Maddison (@Madders10) January 22, 2026