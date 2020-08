José Mourinho revelou que está a aprender coreano. O treinador português do Tottenham explicou no documentário 'All or Nothing', da Amazon Prime, que o faz para se entender com Heung Min Son.

«A comunicação é muito importante quando estou com um grupo, tenho de ir para a língua nativa, para todos perceberem. É respeitoso para a cultura do clube falar as línguas dos indíviduos que fazem parte dele», disse o técnico.

«Na série [documental], era um grupo de técnicos portugueses, embora agora tenhamos um inglês que é o Ledley King. Mas com os jogadores, falo na língua deles. É por isso que estou a aprender coreano», disse.