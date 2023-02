Antonio Conte vai ser operado de urgência depois de ter sentido fortes dores abdominais, anunciou esta quarta-feira o Tottenham, fazendo referência a uma diagnóstico que aponta para uma inflamação da vesícula biliar (colecistite).

O treinador italiano vai ser operado ainda esta quarta-feira e, depois, terá de passar por um período de convalescença que o vai afastar forçosamente dos trabalhos da equipa.

O clube londrino não divulgou o tempo necessário para a recuperação do seu treinador, mas Conte vai certamente falhar a receção dos Spurs ao Manchester City, no próximo domingo, no jogo que poderá assinalar a estreia do reforço Pedro Porro, contratado na última janela de mercado ao Sporting.

