Kane. Sempre ele.

O Tottenham de José Mourinho ganhou esta noite vantagem na eliminatória frente ao Dínamo Zagreb, dos oitavos de final da Liga Europa, ao vencer na receção aos croatas por 2-0.

Harry Kane, como tantas outras vezes, foi o protagonista do duelo em Londres.

Os spurs não fizeram um jogo brilhante, mas também não precisaram: defensivamente, pouco ou nada permitiram ao adversário croata. Ofensivamente, marcaram quando foi preciso.

O Zagreb, diga-se, também não foi dos adversários mais atrevidos. O conjunto orientado por Zoran Mamic apresentou um bloco defensivo relativamente baixo e também não concedeu muitas oportunidades à equipa de Mourinho.

A diferença esteve em Kane. Com a eficácia do costume, o avançado inglês marcou aos 25 e 70 minutos e pôs o Tottenham com um pé nos «quartos», antes de sair nos instantes finais da partida para dar lugar ao benfiquista Carlos Vinícius.

Os golos de Kane:

Além de Kane, só Gareth Bale, lançado na etapa complementar, esteve perto de marcar, mas Livakovic e alguma ineficácia impediram o galês de festejar em duas ocasiões.

Daqui a uma semana, joga-se a segunda mão da eliminatória, na Croácia.