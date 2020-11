Três golos no jogo inaugural, sete num escândalo mundial e só por uma vez uma folha limpa. O Liverpool é líder da Premier League, mas caso ainda não tenha reparado, tem a pior defesa do campeonato. Ou, dito de outra maneira, é a equipa que mais golos encaixou em sete jornadas: 15, mais um que Brighton, West Bromwich e Fulham.

Claro que para isso contribui muito a goleada de 7-2 sofrida frente ao Aston Villa, o tal escândalo de que se falava. Ainda assim, não deixa de ser notório que a liderança de um dos campeonatos mais competitivos do mundo apresente uma média de 2,1 golo sofridos por jogo.

A ausência de Virgil van Dijk seria sempre sentida, mas sem o holandês os Reds venceram Sheffield United e West Ham, graças a um tal Diogo Jota, apesar de Blades e Hammers também terem marcado.

Se a defesa do Liverpool apresenta os piores números da Premier League e só por uma vez [frente ao Chelsea] não sofreu golos, o ataque é o segundo melhor do campeonato, com 17 golos, menos um do que o Tottenham de José Mourinho.

A melhor defesa da Premier League é, então, dos Wolves com oito golos sofridos, os mesmos de Leicester e Manchester City, mas estes com menos um jogo.