José Mourinho mostrou-se entusiasmado com a chegada de Gareth Bale ao Tottenham, ainda que tenha de esperar que o avançado galês recupere de uma lesão no joelho.

«Queremos ajudá-lo, por isso, quando ele estiver disponível para treinar com a equipa, ficaremos mais do que felizes em tê-lo e ajudá-lo a voltar a um nível que o tornou um dos melhores jogadores do mundo», assumiu, citado pela BBC.

Mourinho acredita que o galês «está muito feliz por estar no clube do seu coração» e garantiu que a motivação do jogador pode «encurtar o período de recuperação e encurtar o período de ficar em forma e pronto para jogar».

Gareth Bale já tinha confessado que Mourinho foi uma das razões que o fez voltar aos spurs. «É um nome conhecido e um vencedor. É perfeito para o Tottenham. Precisamos de ganhar troféus e ele sabe como fazer isso melhor do que ninguém», reconheceu o avançado de 31 anos.

Sete anos depois de ter rumado a Espanha, Bale está de volta ao clube londrino por empréstimo do Real Madrid.