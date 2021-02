José Mourinho teve uma conversa com Delle Ali e está convencido que o internacional inglês, que só foi titular num jogo esta época, vai encarar o resto da temporada com maior motivação, depois de ter estado muito perto de sair, na última janela de mercado, para o Paris Saint-Germain.

Delle Ali foi titular na primeira jornada da Premier League, na derrota diante do Everton, saiu ao intervalo e, depois, nunca mais voltou a jogar de início pelos Spurs [soma apenas 74 minutos na Premier League].

José Mourinho revelou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que teve uma conversa com o médio e acredita que o jogador vai voltar a encontrar o seu caminho para regressar às opções. «Tive uma conversa com ele ontem (terça-feira), falámos sobre essa questão que me estão a colocar [sobre a titularidade]. Penso que encontrámos um bom consenso. É um período importante da temporada e para ele também. Precisamos dele, precisamos de um bom Dele Alli. Estamos só à espera que ele volte à normalidade, que volte a treinar com a equipa», começou por destacar o treinador português.

O treinador frisou que não é apenas Dele Alli que tem estado afastado da equipa. «Não é só o Dele. É o Dele, o [Harry] Kane, Gio Le Celso. Sem estes três perdemos alguma criatividade, perdemos alguma magia na zona de ataque. Precisamos que ele volte e fiz com que ele tivesse noção disso», acrescentou antes de confirmar o regresso de Kane a curto prazo.

Mourinho sabe que a conversa, por si só, não vai ser suficiente para trazer o melhor Dele Alli de volta, mas acredita que jogador tenha ganho maior motivação. «Uma conversa não faz milagres, não coloca um jogador na melhor forma. Mas acredito que a conversa possa ter sido uma motivação extra que ele precisava para regressar o mais rápido possível e ficar disponível para a equipa», destacou ainda o comandante dos Spurs.