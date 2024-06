O Tottenham oficializou esta manhã a saída de quatro jogadores em final de contrato: Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegson e Japhet Tanganga.

Dier, antigo defesa do Sporting, foi emprestado ao Bayern Munique em janeiro: despede-se dos spurs ao fim de nove anos, nos quais fez 365 jogos e marcou 13 golos.

Na mesma situação estava Perisic, cedido no mercado de inverno ao Hajduk Split. O internacional croata deixa a equipa londrina depois de duas épocas, nas quais somou um total de 50 jogos, um golo e 14 assistências.

Ryan Sessegson, por sua vez, estava no Tottenham desde 2019, enquanto Tanganga fez a formação no clube. Esta temporada, no entanto, esteve emprestado a Augsburgo e Milwall.

We can confirm the departures of Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon, Eric Dier and Ivan Perisic following the conclusion of their contracts.



We thank Japhet, Ryan, Eric and Ivan for their service to the Club and wish them all the very best for the future 🤍