OFICIAL: Tottenham recebe Kolo Muani por empréstimo do PSG
Avançado francês vai jogar com o número 39 nas costas
O Tottenham acaba de anunciar Kolo Muani como reforço para o ataque por empréstimo do Paris Saint-Germain até ao final da corrente temporada.
«Sei o que o treinador espera de mim, vou dar tudo por esta camisola, pelo clube e pelos adeptos. Vou dar tudo por esta equipa», destacou o avançado francês que, na Premier League, vai jogar com o número 39.
Win a 2025/26 home shirt signed by Randal Kolo Muani! 👕— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2025
Enter here 👇
