O Tottenham acaba de anunciar Kolo Muani como reforço para o ataque por empréstimo do Paris Saint-Germain até ao final da corrente temporada.

«Sei o que o treinador espera de mim, vou dar tudo por esta camisola, pelo clube e pelos adeptos. Vou dar tudo por esta equipa», destacou o avançado francês que, na Premier League, vai jogar com o número 39.

