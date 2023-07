Harry Kane tem sido um dos nomes mais falados no mercado de transferências, mas Ange Postecoglou, novo treinador do Tottenham, diz que está à espera do goleador na próxima quarta-feira, para o regresso ao trabalho e está convencido que o internacional inglês vai mesmo integrar a digressão que os Spurs vão fazer à Austrália, Tailândia e Singapura.

«Não, não tive nenhuma garantia e não estou à esperara de nenhuma garantia. Estou a procurar concentrar-me no que sei agora e o Harry faz parte da equipa. Não acho que o meu papel seja tratar as pessoas de uma maneira por causa das suas circunstâncias. Sou grande em tratar todos da mesma forma», destacou o treinador australiano citado pela BBC.

A verdade é que Harry Kane não é um jogador qualquer. Trata-se do melhor marcador de todos os tempos do Tottenham, com 280 golos em 435 jogos.

Postecoglou foi eleito para comandar os Spurs em junho passado e diz que está a trabalhar com os jogadores que tem no plantel, recusando abordar as especulações que falam do interesse no avançado em clubes como PSG, Real Madrid ou Bayern Munique.

«O que sei agora é que o Harry faz parte deste plantel e está ansioso para voltar a estar entre os jogadores, treinar e começar a trabalhar. Se perder muito tempo a preocupar-me com o impacto de uma possível saída, não vou conseguir construir uma equipa», destacou.

O treinador do Tottenham diz que a sua o obrigação é focar-se no coletivo e não apenas no futuro de um jogador. «Em última análise, é isso que nos fará ter sucesso, construir uma equipe de uma certa forma. Não vou perder esta oportunidade inicial de estabelecer o que será importante a longo prazo. Vai além dos indivíduos. Há uma filosofia primordial sobre quem nós queremos ser como uma equipe e, depois, há pessoas-chave dentro disso», destacou ainda o novo comandante dos Spurs.