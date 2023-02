O Tottenham anunciou esta segunda-feira que Rodrigo Bentancur terminou a temporada, depois da grave lesão que sofreu no joelho esquerdo, no decorrer da derrota dos Spurs, no passado sábado, na visita a Leicester (1-4). O internacional uruguaio vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica e tem um longo período de recuperação pela frente.

«Podemos confirmar que o Rodrigo Bentancur sofreu uma rutura dos ligamentos cruzados anteriores no joelho esquerdo e vai ficar fora da competição no que resta da temporada. Vai ser submetido a uma intervenção cirurgia antes de começar a reabilitação com a nossa equipa médica. Estamos todos contigo, Rodrigo», escreveu o clube londrino numa nota publicada no Twitter.

O jogador ainda esteve a ser assistido no relvado, mas acabou por sair do jogo, aos 65 minutos, de maca. Já esta segunda-feira, o jogador recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio dos companheiros.

We can confirm that Rodrigo Bentancur has ruptured the anterior cruciate ligament in his left knee and will be out of action for the remainder of the campaign.



He will undergo surgery before beginning his rehabilitation with our medical staff.



