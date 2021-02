O West Ham venceu este domingo o dérbi de Londres com o Tottenham, de José Mourinho, por 2-1, em encontro da 25.ª jornada da Premier League.

Michail Antonio abriu o marcador logo aos cinco minutos e Jesse Lingard fez o 2-0 logo no início da segunda parte. Lucas Moura, aos 64 minutos, reduziu para 2-1.

Até ao final os Spurs estiveram muito perto de marcar por diversas vezes, mas uma grande prestação de Fabiański, o ferro, ou simplesmente falta de pontaria, acabaram por impedir que o marcador voltasse a mexer.

Com este resultado, o West Ham é 4.º, com 45 pontos. O Tottenham ocupa o 9.º lugar com 36.