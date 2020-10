A saída de José Mourinho do Manchester United levou algumas pessas a crer que o melhor momento da carreira do técnico português já pudesse ter passado, mas o guarda-redes do Tottenham, Joe Hart, diz confiar nos métodos do special one que leva dez jogos seguidos sem perder no emblema londrino.

«O José é muito esperto na forma como trabalha com os media. Ele é diferente no seu próprio ambiente, com os jogadores. Ele pede que dês o melhor e mostres a tua qualidade. E é assim que eu trabalho», disse à BBC.

Depois de terminar contrato com o Burnley, o internacional inglês assinou pelos spurs sabendo que não ia ser a primeira opção para a baliza, onde Hugo Lloris é dono e senhor.

«Percebi que adoro estar no topo, num clube em que jogas três vezes por semana e se não ganhares é um problema. Não sou estúpido. Esta oportunidade não viria com o carimbo de número um. Depois de descobrir o que o José queria da equipa e o que ele achava que eu podia acrescentar, correspondeu ao que eu pensava. A confiança funciona nos dois sentidos. Ele dá-me isso e eu adoro trabalhar com ele», atirou.

Joe Hart considerou também que o Tottenham está «na direção certa» sob o comando de José Mourinho, que «herdou uma boa equipa e fez algumas aquisições cirúrgicas».