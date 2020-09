O Leyton Orient, que recebe na terça-feira o Tottenham de José Mourinho, para a Taça da Liga inglesa, anunciou esta segunda-feira que tem casos de covid-19 no plantel.

Club statement: Covid-19



We have received formal confirmation that a number of our first-team squad have tested positive for COVID-19.



