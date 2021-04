Um dos capitães do Tottenham, Harry Kane confessou que ficou surpreendido com a saída de José Mourinho do comando técnico dos spurs.

Em entrevista à Sky Sports, o internacional inglês revelou, de resto, que só soube da decisão cinco ou dez minutos antes de a mesma se tornar pública.

«Fiquei surpreendido com a saída de Mourinho, para ser totalmente honesto. Cheguei ao centro de treinos de manhã e soube cinco ou dez minutos antes de ser anunciado», começou por dizer.

«Muito do foco estava na final da Taça da Liga [frente ao Manchester City], mas é o futebol. Desde que estou aqui já assisti a várias saídas de treinadores e acho que nunca se espera que o treinador seja despedido, mas faz parte do futebol, temos de lidar com isso», continuou.

Kane garantiu depois que teve uma ótima relação com Mourinho: «Tive uma ótima relação com o José, desejo-lhe tudo de bom qualquer que seja o seu próximo trabalho, mas ele sabe como o futebol às vezes pode ser complicado. Temos uma grande final para a qual nos preparámos e estamos ansiosos por disputá-la.»

O Tottenham disputa a final da Taça da Liga com o Manchester City no domingo, a partir das 16h30, em Wembley. Ryan Mason é agora o técnico interino dos spurs.