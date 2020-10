Frustrado devido ao resultado surpreendente, José Mourinho reconheceu que talvez o Tottenham tenha merecido o empate frente ao West Ham, com três golos sofridos nos últimos dez minutos.

Em declarações prestadas à BBC no final do jogo, o técnico dos spurs admitiu que a sua equipa tinha de ter sido mais forte nos instantes finais da partida.

«Quero dar mérito ao West Ham e não analisar as nossas responsabilidades neste resultado. Para mim, é fácil elogiar o West Ham. Estiveram a perder por 3-0 na maior parte do jogo. Não tiveram oportunidades e no final marcaram e a confiança subiu. Tiveram sorte, mas talvez tenham merecido essa sorte. Tivemos azar, mas talvez o tenhamos merecido», afirmou.

«Temos de ser mais fortes. Na segunda parte eles arriscaram muito, pressionaram e deram-nos espaço. Devíamos ter matado o jogo», prosseguiu.

«Não sei se fomos nós que os convidámos a empatar ou se foram eles com a motivação extra de entrar na discussão do resultado. Talvez os dois», acrescentou, dizendo ainda que isto servirá de lição para a equipa.