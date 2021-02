Depois de admitir na flash interview que estava «triste» com a derrota no dérbi com o West Ham, 2-1, José Mourinho falou em conferência de imprensa e foi questionado sobre se esta série de resultados, a pior de sempre na carreira, o fazia questionar os seus métodos.

«Não. Tenho zero dúvidas», começou por responder Mourinho, acrescentando: «Às vezes os resultados são consequência de muitas situações e os meus métodos e da minha equipa técnica não estão atrás dos de ninguém no mundo.»

Os jornalistas questionaram ainda se há uma crise nos Spurs. «Não sei o que querem dizer com crise. Se crise é a frustração e a tristeza no balneário, eu direi que sim porque ninguém está contente e demonstrámo-lo no jogo.»

«Quando uma equipa luta como nós fizemos até ao último segundo à procura de um resultado diferente nunca há uma crise no grupo. Os grupos estão em crise quando não estão juntos na procura de um bom resultado, por isso digo que não há crise, mas sim uma muito má sequência de resultados. Estamos a perder demasiados jogos», acrescentou Mourinho.

Sobre o jogo, Mourinho afirmou que merecia, pelo menos, um ponto. «Quando cometes erros, podes dizer que mereces ser castigado, mas acho que a forma como a equipa jogou, a criar tanto na segunda parte, acho que merecia um resultado diferente.»

Sobre o facto de estar a nove pontos dos lugares que dão acesso à Champions, Mourinho apontou que ainda é possível. «É matematicamente possível. Muito difícil, sim, mas matematicamente possível.»

«A nossa equipa tem problemas, que têm reflexos nos resultados e nos pontos, mas acredito que um pouco da sorte que é precisa no futebol para ganhar terá de voltar. Se essa sorte voltar, é diferente. Acertas no poste e a bola entra ou sai… Se esta equipa ganhar um par de jogos seguidos, a situação muda e poderemos lutar pelo top quatro. Nove pontos é difícil, mas é possível em futebol.»

«E temos ainda a Liga Europa, onde estamos vivos e é uma janela de oportunidade e talvez possamos ir à Champions pela Liga Europa», frisou Mourinho.