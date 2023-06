Dejan Kulusevski é jogador do Tottenham em definitivo, informaram este sábado os spurs, em comunicado.

O internacional sueco chegou ao clube londrino em janeiro de 2022, cedido por um ano e meio pela Juventus. Agora, foi transferido em definitivo e assinou um contrato válido até 2028.

Em ano e meio, Kulusevski fez 57 jogos, sete golos e 16 assistências pelo Tottenham.

Deki is here to stay 🫶



We are delighted to announce the permanent signing of Dejan Kulusevski from Juventus! 🤍