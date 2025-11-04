O PSV evitou a surpresa da noite desta terça-feira, empatando na visita ao Olympiakos com um golo aos 90+5 minutos. Neste encontro da quarta ronda da fase liga da Champions, o campeão grego contou com Gelson Martins, Chiquinho e Podence entre os titulares, enquanto Diogo Nascimento, Taremi e Costinha foram a jogo na segunda parte.

Por sua vez, o defesa Onyemaechi (ex-Boavista) e o avançado Yaremchuk (ex-Benfica) não saíram do banco.

Numa primeira parte com ascendente caseiro, o extremo Gelson Martins inaugurou o marcador aos 17 minutos, assistido pelo médio Chiquinho. O ex-Sporting marcou o primeiro golo da época. Todavia, o empate surgiu aos 90+5m, pelo avançado Ricardo Pepi, norte-americano de 22 anos.

Assim, o PSV é 17.º com 5 pontos – igualado com o Mónaco (18.º) em zona de “16-avos” – enquanto o Olympiakos segue com dois pontos no 31.º lugar, somente a um ponto da zona de play-off.

O Tottenham goleou na receção ao Copenhaga (4-0), contando com Pedro Porro de início e golo de João Palhinha aos 67m, seis minutos depois de sair do banco. Antes, os médios Johnson e Odobert edificaram a vantagem com golos aos 19 e 51 minutos, respetivamente, enquanto o defesa Van de Ven levou a multidão ao rubro aos 64m.

Quanto a Palhinha, o médio português estreou-se a marcar na Liga dos Campeões, conseguindo o quarto golo na época.

Ainda invicto, o Tottenham leva oito pontos e é sétimo. Por seu lado, o Copenhaga é 33.º com um ponto, ao cabo de três desaires consecutivos na prova.

Entretanto, em Madrid, o Atlético controlou na receção aos belgas do St. Gilloise (3-1), com Julián Alvarez a inaugurar o marcador aos 39 minutos, assistido por Simeone. Em cima do intervalo, aos 45+3m, Griezmann viu um golo ser anulado por fora de jogo.

Entre trocas, os médios Gallagher e Marcos Llorente decidiram o duelo com golos aos 72 e 90+6m, respetivamente. Pelo meio, o defesa Ross Sykes reduziu, aos 80m.

O regresso aos triunfos na Champions catapulta o Atlético de Madrid para o 14.º lugar, com seis pontos, igualado com Newcastle, Barcelona, Chelsea, Qarabag e Galatasaray. Quanto ao St. Gilloise, é 26.º, com três pontos, na companhia de Ath. Bilbao, Brugge, Juventus e Marselha.

Por fim, o Mónaco venceu na visita à Noruega e ao Bodo/Glimt. O único golo surgiu aos 43 minutos, com o ponta de lança Balogun a agradecer a assistência do médio Akliouche.

Assim, os monegascos sobem ao 18.º lugar, com cinco pontos – tal como o PSV – enquanto o Bodo/Glimt cai para 27.º, com dois pontos – igualado com Pafos, Bayer Leverkusen, Slavia Praga e Olympiakos.