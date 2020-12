O Tottenham, de José Mourinho, venceu por 2-0 na receção ao Antuérpia, garantindo o primeiro lugar do Grupo J da Liga Europa, mas a atitude de dois jogadores não passou despercebida aos jornalistas.

Ao ser substituído aos 58 minutos, Harry Winks, foi direto aos balneários, ao contrário dos outros companheiros que também foram saindo do jogo.

Questionado pelos jornalistas no final do encontro, Mourinho garantiu que não há qualquer polémica. «Disse a todos os jogadores que saíram para irem tomar banho porque estava frio e eu preferia que fossem para o balneário. Alguns preferiram ficar, apesar de estar frio, e continuar a participar no jogo a partir do banco. O Winks decidiu ir, fico feliz por isso, pois fui eu quem lhe disse que o fizesse»

O técnico foi ainda questionado sobre Dele Alli, que não foi utilizado, mas acabou também por sair do banco e ir para o balneário durante o jogo, acabando depois por voltar.

«Não posso ter os jogadores todos felizes. E acho que eles não estão todos felizes. É a natureza do futebol, não posso fazer milagres. Não vamos fugi da realidade. Um jogador que está no banco, que percebe que as cinco substituições foram feitas e não entrou, é claro que não está feliz. Nem eu esperava que estivesse», respondeu Mourinho, frisando novamente: «Quando está frio até prefiro que vão para o balneário.»