O vídeo de José Mourinho a ir ao balneário do Dínamo de Zagreb aplaudir o adversário após a eliminação do Tottenham da Liga Europa está a dar que falar. O ex-guarda-redes Peter Schmeichel, agora comentador televisivo, disse que, se fosse jogador dos Spurs, não teria gostado nada da atitude de Mourinho,

«Se ele fosse meu treinador e tivesse feito isto depois do jogo e de todo o que aconteceu, eu ficaria seriamente zangado. O que ele tem de fazer é ir para o seu próprio balneário e fazer o que tem a fazer, com as portas fechadas», disse Schmeichel em declarações à CBS.

«Para mim, ele está a representar para as redes sociais, está a tentar afastar-se do que aconteceu, mas devia estar no balneário a falar com os seus jogadores para se certificar que percebem que o que acabou de acontecer é inaceitável», frisou o antigo jogador, acrescentando:

«Nunca veriam Alex Ferguson fazer uma coisa assim. Ele teria feito o que tinha de fazer no seu lado e só depois mostrado respeito pelo adversário. Mas isto foi logo depois do jogo.»