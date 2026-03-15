No intervalo dos “oitavos” da Liga dos Campeões, o Liverpool empatou na receção ao Tottenham (1-1). Na tarde deste domingo, na 30.ª jornada da Premier League, Pedro Porro foi titular e capitão dos “Spurs”, enquanto João Palhinha ficou em Londres, a recuperar de um forte choque de cabeças com o defesa Romero na visita ao Atlético de Madrid.

O marcador foi inaugurado pelo médio Szoboszlai aos 18 minutos, em novo livre direto cobrado de forma exímia. Em 41 jogos pelos “Reds” na época, o húngaro acumula 11 golos e oito assistências.

Face à reação e pressão do Tottenham, o Liverpool nunca “matou” o jogo, sofrendo em cima do minuto 90. Da direita para o meio, e entre ressaltos, Kolo Muani aproveitou o desequilíbrio defensivo dos anfitriões e serviu Richarlison.

Assim, os “Reds” registaram o terceiro jogo sem vencer e subiram ao quinto lugar, com 49 pontos. Por sua vez, o Tottenham segue na luta pela sobrevivência e interrompeu a sequência de seis derrotas consecutivas, ocupando o 16.º lugar com 30 pontos.

Na quarta-feira, às 20 horas, o Liverpool recebe o Galatasaray – turcos em vantagem (1-0) – e o Tottenham recebe o Atlético de Madrid – espanhóis na frente da eliminatória (5-2).