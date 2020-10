7-2! Foi com estes números, bem expressivos, que o Tottenham de José Mourinho ultrapassou o Maccabi Haifa e passou à fase de grupos da Liga Europa.

Estavam cumpridos apenas noventa segundos de jogo quando os «Spurs» chegaram à vantagem, beneficiando de enormes facilidades no último terço. Harry Kane apareceu na pequena área a finalizar, após combinação entre Bergwijn e Ben Davies na esquerda.

O Maccabi reagiu bem, e depois de um primeiro aviso de Abu Fani, de fora da área, foi Chery a fazer o empate com um golaço, de longe (17m).

A reação do Tottenham foi imediata, no entanto, aproveitando um lance de bola parada, com Lucas Moura a desviar um canto ainda antes do primeiro poste.

Um «bis» de Giovani Lo Celso, no espaço de três minutos (37 e 40m), lançou o Tottenham para a goleada ainda antes do intervalo.

O Maccabi ainda reduziu no início da segunda parte, através de um penálti convertido por Rukavytsya (52m), a punir mão na bola. Um lance muito discutível, tal como aquele que permitiu que o Tottenham fizesse o 5-2, também da marca de onze metros, por Harry Kane (56m).

O capitão dos «Spurs» completou o «hat trick» ao minuto 74, com uma finalização de classe na área, após assistência de Bergwijn.

Lançado ao intervalo, Dele Alli fechou as contas do jogo, já em período de descontos, na conversão do terceiro penálti da noite, a fazer o 7-2.