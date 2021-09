Nuno Espírito Santo é um dos nomeados para treinador do mês da Premier League.

O técnico português do Tottenham concorre com Rafael Benítez (Everton), David Moyes (West Ham) e Thomas Tuchel (Chelsea), na votação online que decorre até segunda-feira, 6 de setembro.

Nas três jornadas disputadas até agora, os Spurs venceram todos os encontros (e sempre por 1-0): Manchester City, Wolverhampton e Watford.

4️⃣ #PL bosses

1️⃣ winner



Who is your @BarclaysFooty Manager of the Month?



🗳 #PLAwards | https://t.co/7VsTp8bsT9 pic.twitter.com/ebqsdxfTMV