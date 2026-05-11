O Tottenham foi incapaz de capitalizar por completo a derrota do West Ham com o Arsenal, empatando na receção ao Leeds (1-1) na 36.ª jornada da Premier League. Nesta segunda-feira, João Palhinha e Pedro Porro foram totalistas nos “Spurs”.

Ainda que o extremo Mathys Tel tenha adiantado o Tottenham aos 50 minutos, o avançado Calvert-Lewin empatou de penálti aos 74 minutos.

Assim, o Tottenham continua no 17.º lugar, com 38 pontos, dois de vantagem sobre o West Ham. Segue-se a visita ao Chelsea (9.º), a 19 de maio. Por sua vez, o Leeds assumiu o 14.º lugar, com 44 pontos, antes da receção ao Brighton (7.º), no domingo.