O Manchester City fez apenas oito golo em dez jogos na Liga Inglesa, o que é uma média pobre e que ajuda a explicar que a equipa esteja no 11º lugar da Liga Inglesa. Para além disso, e na derrota deste sábado no terreno do Tottenham, há a destacar que a equipa de Mourinho fez dois golos em quatro remates, enquanto o City não marcou em... 22 remates.

«As estatísticas falam por si mesmas», disse Guardiola, em declarações no final do jogo. «Mas para além de não estarmos a conseguir marcar, é importante dizer que não podemos sofrer um golo como o primeiro. Defendemos mal e colocámos as coisas fáceis para eles ao sofrer o primeiro golo logo aos cinco minutos. Sofremos um golo contra o Liverpool [no empate 1-1 há duas semanas] que não podemos sofrer e hoje aconteceu outra vez.»

«O Tottenham rematou duas vezes entre os nossos postes e marcou dois golos. Não conseguimos marcar em 22 remates. Temos que acertar mais na baliza. Criámos oportunidades de golo, mas a realidade é que estamos a ter muitas dificuldades para marcar. Não tenho a sensação de que estejamos a jogar mal, mas o futebol é a bola nas redes. Há muitas equipas à nossa frente na classificação e se não começarmos a ganhar, o título não será possível.»