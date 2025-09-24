O Manchester City qualificou-se para os “oitavos” da Taça da Liga, graças ao triunfo no reduto do Huddersfield (2-0), com o internacional português Matheus Nunes e o ex-FC Porto Nico González de início.

Frente ao quinto classificado da terceira divisão, a turma de Guardiola inaugurou o marcador por Foden, aos 18 minutos. Na etapa complementar, Savinho resolveu o encontro, marcando aos 74m.

 

Em Londres, o Tottenham venceu o Doncaster – sétimo na terceira divisão – por 2-0. De novo titular, João Palhinha aplicou uma “bicicleta” aos 14 minutos, inaugurando o marcador. Pouco depois, aos 17m, o defesa McGrath concedeu um autogolo.

Nos “Spurs”, também o defesa Pedro Porro foi titular, envergando a braçadeira de capitão.

 

Também nesta noite, o Newcastle controlou na receção ao Bradford, líder da terceira divisão (4-1). Os anfitriões chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos de Joelinton e Osula, que marcaram aos 17 e 19 minutos, respetivamente.

Entre trocas, Joelinton e Osula bisaram, aos 75 e 87 minutos, respetivamente, com o avançado Cook a reduzir (79m).

 

 

 

Por último, o Arsenal levou a melhor sobre o Port Vale (19.º da terceira divisão), vencendo com golos de Eze e Trossard, aos 8 e 86m, respetivamente.

 

Desta forma, Man City, Arsenal, Tottenham e Newcastle juntam-se a Liverpool, Swansea, Chelsea, Brentford, Grimsby, Wolves, Crystal Palace, Cardiff, Wrexham, Wycombe, Brighton, Fulham.

