VÍDEO: bicicleta de Palhinha qualifica Tottenham na Taça da Liga
Man City, Arsenal e Newcastle vencem adversários da terceira divisão e seguem para os "oitavos"
Man City, Arsenal e Newcastle vencem adversários da terceira divisão e seguem para os "oitavos"
O Manchester City qualificou-se para os “oitavos” da Taça da Liga, graças ao triunfo no reduto do Huddersfield (2-0), com o internacional português Matheus Nunes e o ex-FC Porto Nico González de início.
Frente ao quinto classificado da terceira divisão, a turma de Guardiola inaugurou o marcador por Foden, aos 18 minutos. Na etapa complementar, Savinho resolveu o encontro, marcando aos 74m.
Foden do meio da rua 🚀#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #huddersfield #manchestercity pic.twitter.com/i11UvlIIEm— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Savinho lá para dentro 🇧🇷#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #huddersfield #manchestercity pic.twitter.com/z65vNTpu8v— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Em Londres, o Tottenham venceu o Doncaster – sétimo na terceira divisão – por 2-0. De novo titular, João Palhinha aplicou uma “bicicleta” aos 14 minutos, inaugurando o marcador. Pouco depois, aos 17m, o defesa McGrath concedeu um autogolo.
Nos “Spurs”, também o defesa Pedro Porro foi titular, envergando a braçadeira de capitão.
Calma, Palhinha 🤯#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #tottenham #doncaster pic.twitter.com/zaWt4zBUt5— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
McGrath não foi feliz 🥶#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #tottenham #doncaster pic.twitter.com/sTkGqxu8q9— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Também nesta noite, o Newcastle controlou na receção ao Bradford, líder da terceira divisão (4-1). Os anfitriões chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos de Joelinton e Osula, que marcaram aos 17 e 19 minutos, respetivamente.
Entre trocas, Joelinton e Osula bisaram, aos 75 e 87 minutos, respetivamente, com o avançado Cook a reduzir (79m).
Joelinton fez o primeiro dos magpies 🔥#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #newcastle #bredford pic.twitter.com/wvtk1CnvSV— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Bruno Guimarães colocou olhos na bola e Osula fez o segundo 🔥#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #newcastle #bredford pic.twitter.com/Us65EKuAqf— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Bruno Guimarães 🤝 Joelinton 🇧🇷#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #newcastle #bredford pic.twitter.com/2IlCzmxquQ— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Andy Cook a cozinhar um golaço 😎#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #newcastle #bradford pic.twitter.com/Byu1OAAACR— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Por último, o Arsenal levou a melhor sobre o Port Vale (19.º da terceira divisão), vencendo com golos de Eze e Trossard, aos 8 e 86m, respetivamente.
O Arsenal a jogar à bola 👌#sporttvportugal #CARABAOnaSPORTTV #CarabaoCup #portvale #arsenal pic.twitter.com/igOyC8Z6wJ— sport tv (@sporttvportugal) September 24, 2025
Desta forma, Man City, Arsenal, Tottenham e Newcastle juntam-se a Liverpool, Swansea, Chelsea, Brentford, Grimsby, Wolves, Crystal Palace, Cardiff, Wrexham, Wycombe, Brighton, Fulham.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?