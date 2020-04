Moussa Sissoko, lesionado desde janeiro e reconhecido como uma das grandes referências do Tottenham, acredita que o clube está bem entregue com José Mourinho no comando técnico.

O médio francês não esquece o trabalho do antigo técnico, Mauricio Pochettino, mas considera que agora é tempo de valorizar o trabalho do treinador português.

«Estamos felizes com Mourtinho, trouxe uma nova frescura. Não vamos cuspir no trabalho do Pochettino, ele levou o clube a outro nível, mas agora o nosso futuro é José Mourinho», admitiu, em declarações ao Europe 1.

Atualmente, o Tottenham está no oitavo lugar da Premier League, a sete pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, mas Sissoko ainda acredita numa chegada ao quarto lugar.

«Temos objetivos, o quarto lugar ainda é possível. Vamos fazer tudo», disse o médio, que também relembrou o elevado número de lesões que a equipa sofreu.

«A certa altura tivemos muitos jogos, lesões, jogadores importantes indisponíveis. A equipa ficou em dificuldades. Tivemos maus resultados, temos essa consciência. Se tivermos a chance de começar a liga novamente, todos vão estar bem. Vamos estar à máxima força», garantiu o francês.