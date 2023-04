Os jogadores do Tottenham vão reembolsar os adeptos que pagaram bilhete para o jogo frente ao Newcastle, que os spurs perderam por 6-1 no fim de semana passado.

Numa nota publicada pelo clube nas redes sociais, o plantel pede desculpa aos fãs e promete dar tudo para compensar já no próximo encontro, frente ao Manchester United.

«Como equipa, compreendemos a vossa frustração e a vossa raiva. Não foi bom. Sabemos que as palavras não são suficientes numa situação como esta, mas acreditem, uma derrota como esta também nos magoa», lê-se, no comunicado.

«Agradecemos o vosso apoio, tanto em casa como fora, e com isso em mente queremos reembolsar o valor dos bilhetes que os adeptos pagaram para o jogo de St. James Park. Sabemos que isto não muda o que aconteceu no domingo e vamos dar tudo para compensar pela situação frente ao Manchester United, na quinta-feira, onde, novamente, o vosso apoio significará tudo para nós.»

O Tottenham, recorde-se, foi goleado por 6-1 em casa do Newcastle, no domingo. Aos 21 minutos, o resultado já ia em 5-0. Na sequência dessa partida, o treinador Cristian Stellini, que havia sucedido a Antonio Conte, foi despedido.

