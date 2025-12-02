VÍDEO: Tottenham empata na visita ao Newcastle com golo aos 90+5 minutos
Bicicleta improvisada pelo defesa Romero foi decisiva para Spurs evitarem novo desaire
O Tottenham resgatou um ponto na visita ao Newcastle, na noite desta terça-feira, em encontro da 14.ª jornada da Premier League. Enquanto Pedro Porro foi titular nos “Spurs”, João Palhinha não saiu do banco.
O nulo apenas foi desfeito aos 71 minutos, por Bruno Guimarães, que entregou a vantagem aos anfitriões. Entre trocas, o defesa Romero restabeleceu a igualdade aos 78 minutos.
Pouco depois, aos 86 minutos, Anthony Gordon aproveitou um penálti para relançar o Newcastle para a frente do resultado. Mas, aos 90+5m, Romero bisou com uma bicicleta que surpreendeu Ramsdale.
Assim, o Newcastle alcança a terceira jornada consecutiva a pontuar, ocupando o 13.º lugar com 19 pontos, igualado com Bournemouth (14.º), Brentford e Tottenham (11.º). Segue-se a receção ao Burnley (19.º), no sábado (15h).
Quanto aos “Spurs”, levam cinco jornadas consecutivas sem conhecer o sabor da vitória, apontando à receção ao Brentford (12.º), no sábado (15h).