Depois de um grande início na Premier League, com três vitórias nos três primeiros jogos, o Tottenham de Nuno Espírito Santo atravessa uma fase menos fulgurante, quer em termos exibicionais, quer em termos de resultado, com um empate e uma derrota nos últimos dois jogos.

Após a igualdade em casa do Rennes, em jogo da Liga Conferência, Nuno Espírito Santo admitiu que este início de época não tem sido fácil, muito por culpa das lesões que assolam o plantel dos spurs.

«Tem sido terrível [este início]. Tenho de ser honesto. Mas não vamos esconder-nos atrás de nada. Depois do jogo frente ao Watford, nada nos tem corrido bem. Mas isto é o futebol», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Sabemos que é um momento em que temos de superar-nos. Hoje, tentámos mostrar soluções aos jogadores, já a pensar no jogo de domingo [frente ao Chelsea]. Isto é sobre superar obstáculos e vamos ficar mais fortes no futuro, tenho a certeza», garantiu o treinador do Tottenham.