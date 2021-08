A equipa do Tottenham já está em Portugal, onde vai jogar a primeira mão do play.off de acesso à Liga Conferência frente ao Paços de Ferreira, no Estádio da Mata Real. Antes de a bola rolar, o destaque vai para a ausência do avançado Harry Kane.

Diz a Sky Sports que o internacional inglês não viajou com a restante equipa para Portugal, apesar de fazer parte do lote dos jogadores inscritos escolhidos por Nuno Espírito Santo para a nova competição da UEFA. Harry Kane treinou com os colegas na terça-feira pela primeira vez nesta época, não tendo feito parte da vitória dos «spurs» ao Manchester CIty por 1-0.

Continuam quentes os relatos vindos de Inglaterra que dão conta de um interesse cada vez maior do campeão inglês no avançado de 28 anos. O Telegraph escreveu nesta quarta-feira que os «citizens» enviaram uma proposta aos Tottenham no valor de 147 milhões de euros.

Tottenham e Paços de Ferreira entram em campo na quinta-feira, no Estádio da Mata Real, para disputarem o acesso à Liga Conferência.