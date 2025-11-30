O Tottenham perdeu neste sábado em casa, no dérbi londrino com o Fulham, de Marco Silva, num jogo em que o guarda-redes foi muito assobiado e apupado após ser mal batido no segundo golo.

No final da partida, o jovem Lucas Bergvall queria ir agradecer aos adeptos, mas Porro repreendeu-o: foram aliás perceptíveis para todos os gritos do antigo lateral do Sporting. Já este domingo, Pedro Porro recorreu às redes sociais para justificar o que fez, não se monstrando nada arrependido.

«O futebol é emoção. No futebol, como na vida, podem acontecer erros, o que não vou admitir nunca são faltas de respeito dos adeptos para com os meus colegas, por isso a minha frustração no final do jogo. Vamos reerguer-nos. Lembro que há seis meses tudo parecia muito mau. O que importa não é como começa, mas sim como acaba. Aos verdadeiros adeptos, amo-vos», escreveu.