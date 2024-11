Na tarde deste domingo, em encontro da 10.ª ronda da Premier League, o Tottenham impôs a segunda derrota do Aston Villa (4-1). Ao ritmo da reviravolta, os londrinos evitaram a segunda derrota consecutiva.

O lateral Pedro Porro, ex-Sporting, foi totalista entre os anfitriões.

Na primeira parte, Morgan Rogers entregou a vantagem aos visitantes, aos 32 minutos.

Na etapa complementar, ao fim de quatro minutos, Brennan Johnson repôs a igualdade.

Na mó de cima – e já depois de Son ser substituído aos 60m – o Tottenham alcançou a vantagem, graças a Solanke. O ponta de lança consumou a reviravolta aos 75m e ampliou a vantagem aos 79m.

Na reta final, aos 90+6m, James Madison assinou o momento mais belo do encontro, capitalizando um livre direto.

Desta forma, o Tottenham ascende ao sétimo lugar, com 16 pontos. No calendário dos «Spurs» segue-se a visita ao Galatasaray, na Liga Europa, e a receção ao Ipswich, na Premier League.

Por sua vez, o Aston Villa permanece no quinto posto, com 18 pontos, não aproveitando novo deslize do Arsenal. Para os comandados de Unai Emery segue-se a visita ao Brugge, na Champions, e ao Liverpool, na Premier League.